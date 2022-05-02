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12:30, 2 мая 2022 года Участковый уличил орловчанку в незаконном получении соцвыплат Женщина успела неправомерно получить от государства свыше 53 тысяч рублей.





В Болховском районе местный участковый уполномоченный вскрыл факт мошенничества с социальными выплатами, – сообщает сайт регионального УМВД. Полицейский выяснил, что в 2005 году женщина зарегистрировалась в районной зоне с льготным статусом, получая соответствующую выплату, однако в 2014 году перебралась в Орел, который под льготу не попадает. Тем не менее, до недавнего времени орловчанка продолжала незаконно получать деньги. Общий ущерб превысил 53 тысячи рублей.



В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В качестве наказания за данное преступление предусмотрен штраф в размере до 120 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до одного года, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до четырех месяцев.





Артём Ежаков





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