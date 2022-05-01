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16:45, 1 мая 2022 года «Поезд помощи Донбассу» обзавелся вагоном гуманитарной помощи от Орловщины Тепловоз с грузом сегодня отправился в Москву. Там вагон включат в общий состав.





В рамках акции «Поезд помощи Донбассу», инициированной Народным фронтом и РЖД, Орловская область собрала вагон гуманитарной помощи. В комплектацию вошли вещи, продукты и детское питание. Тепловоз с грузом сегодня отправился в Москву. Там вагон включат в общий состав, собранный со всей страны. В сборе помощи приняли участие волонтеры, орловские предприниматели и неравнодушные граждане, – сообщили в региональном отделении «НФ».





Артём Ежаков





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