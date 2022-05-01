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17:39, 1 мая 2022 года

Орел встретил День Весны и Труда

На праздничном митинге на площади Ленина собралось рекордное число участников – 12,5 тыс. человек.


В Орле состоялся самый массовый первомайский митинг в новейшей истории города. Еще несколько лет назад каждая политическая партия в этот день старалась провести свой индивидуальный митинг, но сегодня они стояли бок о бок. В центре первомайской композиции – федерация профсоюзов. Лозунги у всех разные, но смысл их один – сегодня россиянам важно сплотиться.

И, конечно, говорили о человеке труда, который должен иметь уровень жизни соответствующий этого высокого звания. И региональная власть работает для этого. Например, бюджет. За последние четыре года он вырос на 20 миллиардов рублей – практически вдвое. В прошедшие два года, осложненных пандемией, Орловщине удалось на шесть миллиардов увеличить собственные доходы. На треть сократить госдолг. Выполнить все показатели по вводу нового жилья и исполнению социальных гарантий. А аграриям показать рекордные урожаи. И все это заслуги в первую очередь рабочих.

Первомайский митинг собрал больше 12 тысяч сторонников. Это люди самого разного возраста, профессий, социального статуса и политических взглядов. Но их объединяет одно: желание жить лучше в одной большой стране.


Антон Киселёв


 
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