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13:50, 2 мая 2022 года 67 жителей Орловской области накануне заболели COVID-19 Лечение в стационаре потребовалось 11 жителям региона.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 2 мая, за последние сутки в Орловской области выявлено 67 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, госпитализировано 11 человек.



Болезнь победили еще 78 жителей региона. Смертей не зарегистрировано. Всего с начала пандемии в области умерло 1 903 человека.





Артём Ежаков





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