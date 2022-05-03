Главная » Новости



10:00, 3 мая 2022 года В Орловской области опубликован график майских социальных выплат Инфографика включает даты отчислений и их размер.





В Орловской области опубликован график выплат социальных пособий в мае. Часть выплат с фиксированной суммой будет направлена гражданам в период с 6 по 12 мая, другая часть – с 11 по 18 мая. С полной инфографикой можно ознакомиться на сайте областного правительства.



Выплаты субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг будут произведены 24 мая. Объем субсидий определяется в индивидуальном порядке. Кроме того, в еженедельном порядке будут осуществляться выплаты пособий безработным гражданам. Объем пособий устанавливается индивидуально.





Артём Ежаков





Новости СМИ2