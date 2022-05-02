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15:00, 2 мая 2022 года

Орловская пищевая промышленность готова выходить на региональный рынок

Накануне разнообразие товаров местных производителей было представлено на ярмарке «Сделано в России. Выбираем Орловское». Правительство области готово и дальше развивать площадки для реализации районной продукции.


В день Весны и Труда орловские товаропроизводители решили напомнить жителям региона о собственной высококачественной продукции. Свои товары на ярмарке «Сделано в России. Выбираем Орловское» представили больше 20 компаний, крестьянских хозяйств и потребительских кооперативов со всех уголков Орловщины.

Региональное правительство планирует и дальше развивать потребительские кооперативы. Пример тому – пилотный проект в Колпнянском районе, который будет запущен в работу в ближайшее время. Это будет заготовительная база сельхозпродукции от местных сельхозпроизводителей. Товары будут поставлять в соцучреждения региона, хотя и сами орловцы, попробовав местную продукцию, не прочь покупать её постоянно.

Главным рынком сбыта для наших товаропроизводителей на территории региона остаются ярмарки выходного дня. Как отметил глава региона, к осени их станет больше. Что касается федеральных сетей, правительство области сейчас прорабатывает вопрос создания там так называемых «региональных полок», где региональная продукция будет представлена комплексно. Поодиночке небольшим хозяйствам и компаниям попасть в большую торговую сеть вряд ли удастся.

По большому счёту ярмарка «Сделано в России. Выбираем Орловское» показала, что для орловского пищепрома нет невозможного. Колбасные и мясные изделия, полуфабрикаты, живая рыба, молочная и сырная продукция, толокно, консервированные овощи, хлебобулочные изделия, мороженое, пастила, вафли, напитки, растительное масло, огурцы и помидоры, мед – всё это могут выпускать и выпускают наши фермерские хозяйства и компании.


Антон Киселёв


 
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