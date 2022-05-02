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15:30, 2 мая 2022 года «Ночные волки» проедут орловскими дорогами победы Байкеры из одноименного мотоклуба прибудут в областную столицу 4 мая. Желающие могут присоединиться к их пробегу.





4 мая в Орел прибудут байкеры знаменитого мотоклуба «Ночные волки», – сообщили в мэрии Орла. Желающих сопровождать пробег «Дороги Победы» к 15:00 приглашают к скверу Героев-комсомольцев. Старт колонны – в 15:30.



Первой точкой маршрута станут Кромы, где мотоциклисты возложат цветы на Аллее славы к братской могиле советских воинов, погибших при освобождении поселка. Далее колонна двинется к Привокзальной площади, где примет участие в концертной программе «Победный май». Ориентировочно в 18:30 «Ночные волки» в сопровождении орловских мотоциклистов прибудут к скверу Танкистов, где в память о красноармейцах будут зажжены свечи и возложены цветы.

«Ночных волков» планируется порядка сотни, мы должны встретить их достойно!», – сообщил в социальных сетях мэр Юрий Парахин. Фото Юрия Парахина







Артём Ежаков





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