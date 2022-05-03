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16:00, 2 мая 2022 года

Около 5 тысяч орловцев получили удостоверения детей войны

По предъявлению этого документа граждане, чье детство пришлось на военные годы, получат право на внеочередное обслуживание в учреждениях здравоохранения и в организациях соцобслуживания.


Около 5 тысяч орловцев уже получили удостоверение детей войны. По предъявлению этого документа граждане, чье детство пришлось на военные годы, получат право на внеочередное обслуживание в учреждениях здравоохранения и в организациях соцобслуживания. Специальные удостоверения выдадут жителям Орловщины, родившимся в период с 1927 по 1945 год – сейчас им от 74 до 94 лет. Подавать документы не нужно. Забрать готовое удостоверение можно лично в филиале соцзащиты по месту жительства, а людям с ограниченными возможностями документ выдадут на дому социальные работники.

Удостоверение вручили 92-летней Тамаре Котиковой. Когда началась война, обычной деревенской девочке из Хотынецкого района было 11 лет. Самые сложные воспоминания – эвакуация в Беларусь. Тогда ужасы Великой Отечественной сплотили молодое поколение. Пенсионерка считает, что направить все усилия на победу нужно и сейчас – когда российская армия участвует в спецоперации.


Юлия Сабельникова


 
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