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16:30, 2 мая 2022 года

Орловские мусульмане празднуют Ураза-байрам

Приверженцы ислама по всему миру сегодня отмечают завершение священного месяца Рамадан.


Сегодня мусульмане всего мира отмечают Ураза-байрам. Праздник знаменует собой окончание священного месяца Рамадан – 30 дней верующие соблюдают строжайший пост, отказываясь от еды и воды в светлое время суток.

В исламе праздник считается вторым по значимости после Курбан-байрама. В этот день принято помогать нуждающимся, проявлять милосердие, навещать могилы родных. В Орле мусульмане сегодня собрались вместе для празднования. После совершения утреннего намаза по традиции проходит разговение: накрывают богатый стол и приглашают гостей.
Халид Расулов, председатель духовного управления мусульман Орловской области: «В молельном доме присутствовали мусульмане из 20 разных стран, которые вместе совершали праздничную молитву. Поздравляю всех мусульман с этим великим праздником Ураза-Байрам».



Юлия Сабельникова


 
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