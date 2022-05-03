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18:00, 2 мая 2022 года В Орле заработали фонтаны Их традиционно включают в начале мая.





В Орле запустили в работу фонтаны. Работают сразу все: у стелы «Город воинской славы», в городском и детском парках, в сквере «Юность», на площади Содружества в Северном районе Орла и остальные. Радовать орловцев и гостей областного центра они будут до глубокой осени.





Антон Киселёв





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