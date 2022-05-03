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21:20, 2 мая 2022 года
Коротко о главном«Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».
- В едином порыве и строю. Рекордное число орловцев вышло встречать День весны и труда. Его хронология - в выпуске «Вести-Орёл».
- Для орловского пищепрома нет невозможного. Местные производители представили свой ассортимент продуктов питания на ярмарке «Сделано в России. Выбираем Орловское».
- Война лишила их детства. В Орле вручают удостоверения детям войны. Какие преимущества даёт этот статус?
Вести-Орёл