Коротко о главном

«Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».

- В едином порыве и строю. Рекордное число орловцев вышло встречать День весны и труда. Его хронология - в выпуске «Вести-Орёл».





- Для орловского пищепрома нет невозможного. Местные производители представили свой ассортимент продуктов питания на ярмарке «Сделано в России. Выбираем Орловское».





- Война лишила их детства. В Орле вручают удостоверения детям войны. Какие преимущества даёт этот статус?



