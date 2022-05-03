Главная » Новости



12:42, 3 мая 2022 года В Орловской области – 65 новых случаев коронавирусной инфекции Госпитализировано 17 человек.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 3 мая, за последние сутки в Орловской области выявлено:



- 65 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией;

- госпитализировано 17 человек;

- после выздоровления выписано 72 человека;

- скончался один человек.



Всего с начала пандемии в регионе выявлено:



- положительных тестов на COVID-19 – 111 763;

- количество летальных исходов из-за коронавируса – 1 904.



















Орловское Информбюро





Новости СМИ2