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12:46, 3 мая 2022 года На Орловщине начинается сезон навигации Владельцы маломерных судов могут выйти на большую воду.





На Орловщине начинается сезон навигации. В региональном МЧС напоминают, водные объекты Орловской области пригодны только для плавания маломерных судов. При этом маломерным судам до 10 июня запрещается плавание в местах нереста рыбы на водных объектах области.



Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам Орловской области приступают к дежурствам на водных объектах: они будут следить за соблюдением правил безопасности на реках и озерах владельцами катеров, гидроциклов и моторных лодок. Также специалисты напомнят орловцам о мерах безопасности и о способах оказания первой помощи терпящим бедствие на воде.



Использование маломерных судов разрешается с соблюдением всех требований, предъявляемым к маломерным судам и их судоводителям.



По вопросам государственной регистрации маломерных судов, прохождения их освидетельствования (осмотра) и другим вопросам следует обращаться в Центр ГИМС Главного управления МЧС России по Орловской области. Он располагается по адресу: г. Орел, ул. 6-й Орловской дивизии, 11К, телефон для справок 8 (4862) 44-98-79, электронная почта: gims1@57.mchs.gov.ru.





Орловское Информбюро





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