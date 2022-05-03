вторник 3.05.2022 19:07:10 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС






Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
С чего начинается Родина
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
«Архивное дело»
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
COVID-19
Главная » Новости

13:52, 3 мая 2022 года

Студенты болховского филиала Орловского техникума агробизнеса и сервиса посадили яблони в рамках акции «Сад Памяти»

Каждое дерево посвящено предкам, защищавшим страну в годы Великой Отечественной войны. В закладке сада участвовала и корреспондент ГТРК «Орел» Татьяна Тимохина.


Многие студенты болховского филиала Орловского техникума агробизнеса и сервиса плодовые деревья сажают уже не в первый раз, но впервые посвящают их тем, кто погиб в годы Великой Отечественной войны. У многих участников этой акции есть родные, которые в кровавые сороковые годы не вернулись с поля боя.

Для своего «Сада Памяти» здесь выбрали саженцы яблонь осенних и зимних сортов, чтобы через несколько лет к началу каждого учебного года деревья радовали студентов спелыми яблоками.

Ольга Макеева, руководитель филиала № 1 Орловского техникума агробизнеса и сервиса: «Каждый внес свою лепту, для того чтобы наш яблоневый сад зацвел уже в этом году - так нам обещали продавцы саженцев».

Место солнечное, земля плодородная. Студенты обязуются теперь и ухаживать за яблонями: окапывать, обрезать, поливать и белить. Хотя собирать урожай будут уже другие учащиеся.

Перед зданием техникума появились 17 саженцев, на каждом дереве – табличка, где указано, кто и когда его сажал. Участие в акции «Сад Памяти» будет традиционным, и каждый год здесь будут появляться новые деревья, а места для этого предостаточно.


Татьяна Тимохина


 
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.