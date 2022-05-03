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13:52, 3 мая 2022 года Студенты болховского филиала Орловского техникума агробизнеса и сервиса посадили яблони в рамках акции «Сад Памяти» Каждое дерево посвящено предкам, защищавшим страну в годы Великой Отечественной войны. В закладке сада участвовала и корреспондент ГТРК «Орел» Татьяна Тимохина.





Многие студенты болховского филиала Орловского техникума агробизнеса и сервиса плодовые деревья сажают уже не в первый раз, но впервые посвящают их тем, кто погиб в годы Великой Отечественной войны. У многих участников этой акции есть родные, которые в кровавые сороковые годы не вернулись с поля боя.



Для своего «Сада Памяти» здесь выбрали саженцы яблонь осенних и зимних сортов, чтобы через несколько лет к началу каждого учебного года деревья радовали студентов спелыми яблоками.



Ольга Макеева, руководитель филиала № 1 Орловского техникума агробизнеса и сервиса: «Каждый внес свою лепту, для того чтобы наш яблоневый сад зацвел уже в этом году - так нам обещали продавцы саженцев».

Место солнечное, земля плодородная. Студенты обязуются теперь и ухаживать за яблонями: окапывать, обрезать, поливать и белить. Хотя собирать урожай будут уже другие учащиеся.



Перед зданием техникума появились 17 саженцев, на каждом дереве – табличка, где указано, кто и когда его сажал. Участие в акции «Сад Памяти» будет традиционным, и каждый год здесь будут появляться новые деревья, а места для этого предостаточно.





Татьяна Тимохина





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