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14:31, 3 мая 2022 года

Сегодня - День кондитера

С двумя представителями этой профессии познакомилась корреспондент ГТРК «Орел» Юлия Сабельникова.


Они умеют не только приготовить вкусное угощение, но и красиво подать его. И получается, что кондитер - это еще и художник, и скульптор - в одном лице.

Кухня - место силы для 17-летнего Августина Чибисова. Над тортом работает аккуратно, словно скульптор, - поверхность должна быть идеально ровной.

Августин Чибисов, кондитер: «Первый торт я испек в 2018 году. Начиналось все 4 года назад с блинчиков, пирожков, кексиков, потом дома испек совсем простой торт, и мне это понравилось».

Августин - студент второго курса техникума сферы услуг. Навыки совершенствует и на учебе, и дома. Всеобщий ковидный карантин сыграл на руку. Именно тогда он получил свой первый заказ. С тех пор делает праздники орловцев слаще: за два года испёк около двухсот тортов. Оттачивает мастерство и тестирует начинки в большой семье: у него семь братьев и сестер.

Августин Чибисов, кондитер: «Хочется дальше развиваться в этом деле, еще больше получать навыков».

«Подружить» ингредиенты для коржей и крема с легкостью может и Алексей Платов. Сладкую карьеру начал десять лет назад. Сейчас - шеф-кондитер одного из самых популярных ресторанов Орла.

Алексей Платов, шеф-кондитер: «Я владею бесконечным количеством рецептов, потому что я получил базу. И сейчас, когда я готовлю, я не использую рецепты с курса или интернета, я комбинирую, используя базовые навыки, как мне хочется, и я сам создаю десерты».

Задача современного кондитера - шагать в ногу со временем и не бояться пробовать сочетать, казалось бы, несочетаемые вкусы и текстуры.

Алексей Платов, шеф-кондитер: «Летом у нас был эклер с белым шоколадом и маслинами».

Вопреки гендерным стереотипам, в десятке лучших кондитеров России мужчин - больше. Все, кто прибавляет нашему организму эндорфинов и немного лишних калорий, отмечают сегодня профессиональный праздник - День кондитера.


Юлия Сабельникова


 
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