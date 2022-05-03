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14:35, 3 мая 2022 года

Орловцев приглашают присоединиться к мотопробегу «Дороги Победы»

Акция организована байкерским клубом «Ночные волки.


Байкеры клуба «Ночные волки» приедут в Орёл 4 мая. Тех, кто желает сопровождать их пробег «Дороги Победы», приглашают к 15:00 к скверу Героев-комсомольцев. Старт колонны – в 15:30.

Как сообщает информационный портал Орловской области, первой точкой станут Кромы. Мотоциклисты возложат цветы на Аллее славы к братской могиле советских воинов, затем колонна двинется к Привокзальной площади, где примет участие в концертной программе «Победный май».

Ориентировочно в 18:30 «Ночные волки» в сопровождении орловских мотоциклистов прибудут к скверу Танкистов в Орле. В память о красноармейцах будут зажжены свечи и возложены цветы.

По информации Администрации города Орла, в связи с прибытием байк-клуба «Ночные волки» с 00.00 до 20.00 запрещена стоянка на ул. Пушкина от Красного моста до ул. 4-й Курской (кроме участников мотопробега), на ул. Московской от Красного моста до ул. Степана Разина, на пл. Мира от ул. Пушкина до ул. Московской. С 17.00 до 20.00 запрещено движение по ул. Московской от Красного моста до ул. Степана Разина (кроме общественного транспорта), по ул. Пушкина от Красного моста до ул. 4-й Курской, ул. Покровской от ул. Советской до ул. Московской.


Фото пресс-службы губернатора Орловской области


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