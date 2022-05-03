Главная » Новости



14:54, 3 мая 2022 года Два человека пострадали в ДТП на улице Комсомольской в Орле Столкновение двух автомобилей произошло поздно вечером 2 мая.





Пресс-служба УМВД России по Орловской области, предварительно установлено, что 2 мая около 22:30 водитель, управляя автомобилем «Фольксваген», двигался по ул. Комсомольской и в районе д. 269, при повороте налево, не уступил дорогу и допустил столкновение с автомобилем ВАЗ, который двигался во встречном направлении прямо.



В результате ДТП пассажир «Фольксвагена», 48-летняя женщина, получила телесные повреждения, госпитализирована. Позже за медицинской помощью обратился водитель автомобиля ВАЗ, ему была оказана медицинская помощь, госпитализация не потребовалась.



Фото пресс-службы УМВД России по Орловской области





Орловское Информбюро





Новости СМИ2