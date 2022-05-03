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15:05, 3 мая 2022 года

Семья из Свердловского района стала участником программы догазификации

Корреспондент ГТРК «Орел» Анна Вайсергисер пообщалась с супругами и узнала подробности.


Тратить время на заготовку дров больше не придется - говорит Мария Перепечкина. В их дом теперь напрямую поставляется голубое топливо. Супруги стали участниками программы догазификации. Заявку оформили онлайн.

Мария Перепечкина, жительница Свердловского района: «В течение месяца ребята приехали и нам всё подключили. Всё аккуратно, всё подсказали - объяснили нам, как правильно и какой котел подобрать. Огромное им спасибо. Мы очень довольны».

Для подключения дома потребовалось строительство газопровода длиной 89 метров. Эти работы газовики выполнили бесплатно. Внутридомовое газовое оборудование приобрели сами. А вот для льготников на региональном уровне на эти расходы предусмотрена материальная поддержка.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Напомню, что принято решение постановлением правительства Орловской области и далее законом мы определили 13 категорий граждан кому компенсируется до 50 тысяч рублей понесенных затрат на догазификацию».

Помимо догазификации - подключения домовладений к сетям ранее газифицированных населенных пунктах, есть еще и беспрецедентная пятилетняя программа развития газоснабжения и газификации региона. Она рассчитана до 2025 года и включает в себя те, точки на карте, где сетевого газа еще не было. Так, согласно документу запланировано - строительство межпоселковых газопроводов в 9 районах, а так же важнейший межпоселковый газопровод «ГРС Мезенка - завод ОСПАЗ». Реализация программы позволит завершить технически возможную газификацию региона.

Сергей Табачук, заместитель генерального директора по управлению персоналом и общим вопросам компании «Газпром межрегионгаз»: «По поручению президента поставлена задача на выполнение технически возможной газификации - стопроцентной - к 2025 году. Над этим мы сейчас и работаем».

С 2005 года в регионе построено 24 газопровода общей протяженностью почти 191 километр. В результате чего на сегодняшний день газификация региона составляет почти 94%.


Анна Вайсергисер


 
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