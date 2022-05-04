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21:20, 3 мая 2022 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Семья из Свердловского района стала участником программы догазификации. К 2025 году программа газификации региона будет выполнена на сто процентов.



- Связь поколений. Внуки победителей сажают деревья в память о защитниках страны.



- Сегодня - День кондитера. С двумя представителями этой профессии познакомилась корреспондент ГТРК «Орел» Юлия Сабельникова.



- «Первый Оскар» - в кино. В основе фильма – реальная история советских операторов.



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