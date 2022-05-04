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21:01, 3 мая 2022 года

Андрей Клычков сообщил, что побывал в расположениях российских войск

Губернатор Орловской области сопровождал грузовик с «солдатскими посылками». Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.


Друзья. Везу вам привет и благодарность от военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. За сутки побывал в трёх расположениях наших войск, передал "солдатские посылки", собранные жителями Орловской области. Шесть тонн самого необходимого доставлены нашим орловским и не только орловским ребятам, которые выполняют сейчас жизненно важную и ответственную миссию. Бесспорно, что российские бойцы обеспечены всем необходимым. Но, уверен, что такие поездки в расположения наших войск очень нужны, и очень важны всем - и военнослужащим, и нам с вами.
 
Наш грузовик с надписью на бортах "ПОСЫЛКА СОЛДАТУ ОТ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ" пересек 3 региона и везде на дорогах автомобилисты приветствовали нас гудками солидарности. Это связь с родным домом, это поддержка боевого духа, это укрепление уверенности в собственных силах, это осознание что мы - гражданское население России верим в наших солдат и офицеров, гордимся ими, надеемся на них и бесконечно любим и ждём.

Завтра будет полный видеоотчёт!



Орловское Информбюро


 
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