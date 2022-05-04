В Орле проходит Майский фестиваль правильного кино

Фестиваль организован московским Музеем Победы.

В честь празднования 77-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне со 2 по 8 мая жителей Орловской области приглашают на Майский фестиваль правильного кино. В рамках реализации Международного проекта «Территория Победы» на площадках музеев-партнеров пройдут бесплатные показы военно-исторических фильмов.

В Орловском краеведческом музее зрители увидят художественные и документальные киноленты о Великой Отечественной войне. Это фильмы «28 панфиловцев» (12+), «Сашка» (12+), «Человек № 217» (0+), «Мы в садовника играли» (12+), «Иди и смотри» (16+), «Секретная миссия» (6+).