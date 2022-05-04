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9:50, 4 мая 2022 года Пожилые орловчанки пополнили счета телефонных мошенников на полмиллиона рублей Злоумышленники использовали старую схему с якобы попавшим в беду родственником.





В Орловской области две пожилые женщины стали очередными жертвами телефонных мошенников, – сообщили в региональном УМВД. Так, 76-летней орловчанке сообщили, что ее родственник спровоцировал серьезное ДТП с пострадавшим, которому теперь требуется платная медицинская помощь. Женщина перевела злоумышленникам все свои сбережения – 350 тысяч рублей. Схожим способом позднее была обманута 84-летняя пенсионерка. Она лишилась 190 тысяч рублей. Лишь пополнив счета преступников, орловчанки связались с родственниками и узнали, что стали жертвами мошенничества.



В связи с этим полицейские напоминают в очередной раз предупредить своих родственников о подобных провокациях.





Артём Ежаков





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