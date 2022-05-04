среда 4.05.2022 14:39:16 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС






Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
С чего начинается Родина
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
«Архивное дело»
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
COVID-19
Главная » Новости

10:35, 4 мая 2022 года

В Болхове соседи спасли пенсионерку из горящего дома

К сожалению, без жертв не обошлось – в пожаре погиб мужчина.


Ночью 3 мая сотрудники 14-й ПСЧ боролись с пожаром в жилом доме на улице Лескова в Болхове. До прибытия огнеборцев соседи спасли из эпицентра пожилую женщину. К сожалению, без жертв не обошлось. Погиб 53-летний мужчина. В результате пожара дом выгорел на площади 80 квадратных метров. Причины случившегося выясняются.

За минувшие праздничные дни орловские ПСЧ отработали 169 вызовов, из них 124 выезда пришлись на ликвидацию возгораний. Также спасатели уничтожили 99 взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны.

Фото из архива




Артём Ежаков


 
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.