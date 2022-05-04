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10:35, 4 мая 2022 года В Болхове соседи спасли пенсионерку из горящего дома К сожалению, без жертв не обошлось – в пожаре погиб мужчина.





Ночью 3 мая сотрудники 14-й ПСЧ боролись с пожаром в жилом доме на улице Лескова в Болхове. До прибытия огнеборцев соседи спасли из эпицентра пожилую женщину. К сожалению, без жертв не обошлось. Погиб 53-летний мужчина. В результате пожара дом выгорел на площади 80 квадратных метров. Причины случившегося выясняются.



За минувшие праздничные дни орловские ПСЧ отработали 169 вызовов, из них 124 выезда пришлись на ликвидацию возгораний. Также спасатели уничтожили 99 взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны.



Фото из архива









Артём Ежаков





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