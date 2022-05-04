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11:15, 4 мая 2022 года 62 жителя Орловской области накануне заболели COVID-19 Лечение в стационаре потребовалось одному человеку.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 4 мая, за последние сутки в Орловской области выявлено 62 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, госпитализирован один человек.



Болезнь победили еще 85 жителей региона. Скончались два пациента. Всего с начала пандемии в области умерло 1 906 человек.





Артём Ежаков





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