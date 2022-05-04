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11:50, 4 мая 2022 года Орловец лишился денег при попытке определить ребенка в вуз Мужчина доверился односельчанке, пообещавшей помочь при поступлении.





Орловские полицейские расследуют очередное уголовное дело о мошенничестве. В преступлении подозревают жительницу одного из поселков Орловского района. Как следует из материалов дела, она пообещала своему знакомому помочь его сыну поступить в высшее учебное заведение. За свои услуги она получила от мужчины 35 тысяч рублей, но, не имея никаких реальных возможностей, свою часть «сделки» не выполнила. Обманутый орловец написал заявление в полицию. На время следствия женщина останется на свободе под подпиской о невыезде, – сообщили в УМВД.



Орловчанке грозит крупный штраф, различные работы или реальное лишение свободы – до 5 лет.





Артём Ежаков





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