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12:35, 4 мая 2022 года Орловцев предупреждают об изменениях маршрутов общественного транспорта Привычные пути следования будут изменены 6 и 9 мая.





6 и 9 мая в Орле перекроют отдельные участки дорог в связи с проведением праздничных мероприятий, поэтому будут изменены привычные маршруты движения общественного транспорта, – сообщили в мэрии.



6 мая с 9:30 до 12:00 из Северного и Железнодорожного районов в центр Орла можно будет доехать по ул. Московской, пер. Новосильскому, ул. 3-й Курской, ул. 5-го Августа и далее по маршруту. Из Заводского района в Железнодорожный и Северный – по ул. 5-го Августа, ул. 3-й Курской, пер. Новосильскому, ул. Московской.



В День Победы с 9:00 до 16:00 из Северного и Железнодорожного районов в Заводской можно будет проехать по ул. Московской, ул. Старо-Московской, ул. Пушкина, ул. 3-й Курской, ул. 5-го Августа и далее по маршруту. В обратном направлении, из Заводского района в Железнодорожный и Северный – по ул. 5-го Августа, ул. 3-й Курской, ул. Пушкина, ул. Старо-Московской, ул. Московской. Движение между Советским и остальными районами в прямом и обратном направлении будет осуществляться через ул. 1-ю Посадскую. Движение личного автотранспорта будет осуществляться по схеме, аналогичной схеме пассажирского транспорта.



Также в День Победы с 9:00 до 16:00 движение троллейбусов будет организовано следующим образом:



• маршрут № 2: «санаторий Лесной — з-д Текмаш — санаторий Лесной»;



• маршрут № 6: «Автовокзал — ул. Брестская — ул. Лескова — ул. Приборостроительная — ул. Октябрьская — Автовокзал»;



• маршрут № 4 «Автовокзал — б-ца им. Семашко» будет работать без изменений;



• маршрут № 7 «Пер. Южный — Автовокзал» в указанные часы осуществлять движение не будет.





Артём Ежаков





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