Орел готовится к шествию Бессмертного полка

Еще есть время оформить портрет героя. Это можно сделать бесплатно в любом отделении МФЦ.

Орловцы поддерживают акцию, зародившуюся несколько лет назад. Встать в ряды Бессмертного полка, неся в руках портрет родного человека – участника Великой Отечественной войны, готовы многие. Одна из них – жительница Орла Зоя Инкина. Женщина готовит фото своего свекра. Потёртую от времени, но единственную уцелевшую его фотографию орловчанка принесла в отделение МФЦ. Черно-белое изображение сканируют и помещают в цифровую рамку.

Владимир Инкин родился в 1904 году в селе Молодовое Шаблыкинского района. Погиб незадолго до окончания войны - в 1945-м. Место захоронения - в Беларуси. Там его потомки пока не были, зато несколько раз несли портрет деда в Бессмертном полку. Не изменят традиции и в этот День Победы. По поручению губернатора Андрея Клычкова помощь в оформлении и распечатке фотографий оказывает МЦФ - бесплатно.

Павел Калугин, директор МФЦ по г. Орлу: «Все 26 отделов МФЦ оказывают услугу всем желающим принять участие в акции «Бессмертный полк». Мы печатаем фото формата А4 и ламинируем».

Впервые с 2019 года Бессмертный полк вернется в привычный пеший формат. Участников ждут в полдень на площади Ленина. Впрочем, присоединиться можно будет на любой точке маршрута. Его протяжённость - около 3,5 километров.

Кирилл Ишков, руководитель регионального отделения ВОД «Волонтёры Победы»: «Вместе одной большой рекой человеческой мы пройдем от площади Ленина по улице Максима Горького, повернем на улицу 60 лет Октября, пройдем по Герценскому мосту и дальше повернем к скверу Танкистов, где и будет финальная точка».

Безопасность во время шествия обеспечат сотрудники полиции, Росгвардии, МЧС, медики. Помощь окажут и студенты-волонтёры. Сейчас они проходят обучение. Так же среди добровольцев фотографы, сопровождающие - всего около 700 человек.

Кирилл Ишков, руководитель регионального отделения ВОД «Волонтёры Победы»: «Каждый желающий стать соорганизатором шествия Бессмертного полка может подать заявку на нашем сайте Волонтеры Победы. РФ».

Подать заявку можно до 5 мая. А пока есть время оформить портрет своего героя и вспомнить слова легендарных фронтовых песен.