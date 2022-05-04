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13:40, 4 мая 2022 года Орловщина получит финансирование на обновление реабилитационного оборудования Распоряжением правительства РФ в Орловскую область направят 27,6 миллиона рублей.





Орловские медорганизации ждет обновление реабилитационного оборудования. На эти цели области направят 27,6 миллиона рублей. Соответствующее распоряжение правительства РФ уже подписано. Всего между регионами страны распределят 8,6 миллиарда рублей.





Артём Ежаков





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