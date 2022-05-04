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12:50, 4 мая 2022 года

Орловские огородники приглядываются к батату

С поклонниками этого овоща, который может стать альтернативой картофелю, пообщалась корреспондент ГТРК «Орел» Татьяна Тимохина.


Глядя на цены на овощи и фрукты, в этом году Николай Ходюн посадил рассады побольше. Стаканчиками с ростками перцев и помидоров заставлены все подоконники. Орловец даже пошёл на эксперимент - решил вырастить батат.
 
Николай Ходюн, житель г. Орла: «С обычной картошкой надо возиться - окучивать, жуков собирать, опрыскивать. С бататом ничего этого не надо, жуки его не едят».
 
Корнеплоды купил в магазине, а способы посадки нашёл в интернете. В принципе, сажают его как картофель, единственное отличие - батат плетется, поэтому рядом лучше ничего не сажать.
 
Хотя батат и называют сладким картофелем, это совсем другой корнеплод. В отличие от картошки размножаться может как клубнями, так и ростками. Клубни батата на свету не желтеют, в очищенном виде на воздухе не темнеют, так как крахмала в нем нет. А спектр применения в кулинарии еще шире, чем у картошки. В пищу пригодны не только корешки, но и вершки - вместо зелени в салат. А клубни можно есть сырыми и готовить разными способами - запекать, варить и жарить. 
 
На вкус батат сладковат. Овощ гораздо полезней картошки. Разрешен и тем, кто на диете, и диабетикам. В нем много клетчатки и полезных микроэлементов.
 
Олеся Фролова, диетолог: «Калий успокаивает нервную систему, витамин В6 улучшает кровеносную систему, витамин А отвечает за зрение и молодость и помогает усваиваться коллагену, что нам женщинам интересно и полезно».
 
Кстати на областной станции юннатов первый урожай батата собрали еще прошлой сенью.
 
Татьяна Андреева, педагог областной станции юннатов: «Посадили, накрыли пленкой, сделали прорезь и поливали, и осенью выкопали. С двух квадратных метров плотной посадки собрали больше двух ведер батата».
 
За этот опыт второклассник Павел Андреев занял третье место на всероссийском конкурсе «Юный тимирязевец» в номинации «Заморское чудо». Но, возможно, для орловцев скоро батат уже не будет заморским овощем.



Татьяна Тимохина


 
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