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13:17, 4 мая 2022 года Константин Домогатский: «Чужих детей не бывает» Уполномоченный по правам ребенка в Орловской области Константин Домогатский рассказал о демографической ситуации в регионе, об основных проблемах, с которыми обращаются семьи, и о том, как Орловщина приняла беженцев с детьми.





Как вы оцениваете демографическую ситуацию в Орловской области? - Демографическая ситуация в нашем регионе, к сожалению, пугающая. Мы видим, что население нашей Орловской области падает, и падает стремительно. В 2021 году на более чем 15 тысяч смертей всего-навсего родилось 5400 детей. То есть смертность превысила практически в три раза количество рождений. Нужно отметить, что количество родившихся детей каждый год убывает. Вместе с тем, мы видим, что разработаны беспрецедентные меры поддержки не только федеральным центром, но и Орловской областью. Но это является недостаточным, чтобы сохранить семьи. Мы приводим еще одну статистику - количество браков и количество разводов. И она тоже не совсем хорошая. Она составляет 74% количества разводов от количества браков в 2021 году. Традиционно детьми в семье занимаются матери. Но в последнее время в стране повышается престиж отцов. В минувшем году даже появился новый праздник - День отца. - Регионы не один год выступали с такой инициативой, и теперь каждое третье воскресенье октября ежегодно будет отмечаться День отца. В прошлом году мы его отметили в первый раз. В Орле была заложена аллея Отцов в парке Победы, прошел большой форум «Отцы и дети». Институт уполномоченного по правам ребенка создан для взаимодействия с населением. Судя по обращениям, которые поступали в ваш адрес, в какой сфере у нас больше всего проблем? - Мы отметили, что в этом году был рост количества обращений. Обращения разбились на несколько крупных блоков: - реализация прав детей-сирот на жилье; - здравоохранение и обеспечение лекарствами нуждающихся детей; - образование; - социальная поддержка семей. Что касается социальной поддержки семей, то мы обратили внимание, что некоторым многодетным семьям приходилось через суд доказывать свою многодетность. В наш регион прибывает много беженцев, в том числе и детей. Как ваш аппарат помогает решать их вопросы? - Да, на Орловщину прибыли вынужденные переселенцы, в основном это дети и женщины. И когда их встречаешь, прежде всего, слышишь благодарность за возможность размещения в пунктах временного пребывания. Для них организован сбор помощи на базе центра «Патриот 57». Стоит также сказать слова благодарности Детскому фонду, который эту работу мониторит. Пункты временного размещения для вынужденных переселенцев созданы на базе детских лагерей. А как будут отдыхать орловские дети этим летом? - Мы говорим так: чужих детей не бывает. В лагерях находятся дети из ЛНР и ДНР, они там в безопасности. Департамент образования говорит о тех же цифрах, которые были в 2021 году, то есть количество детей, которые отдохнут или будут заняты разными формами отдыха, должно составлять 97,9% от всего детского населения в возрасте от семи до семнадцати лет.





Елизавета Капырина





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