Ученик образовательного центра «Созвездие Орла» показал лучший результат цифровых соревнований «Кибердром»

Давид Мурадян набрал высшее количество баллов - 123.

Ученик образовательного центра «Созвездие Орла» Давид Мурадян занял первое место по результатам комплексного экзамена IV Всероссийского конкурса «Кадры для цифровой промышленности. Создание законченных проектно-констукторских решений в режиме соревнований «Кибердром». А орловская команда «Комета» вошла в десятку победителей, тем самым завоевав билет в одну четвертую финала конкурса.

Давид Мурадян учится в 10 классе. Сейчас он готовится к следующему этапу соревнований, который пройдет в сентябре в Подмосковье. Победители смогут пройти стажировку на предприятии, школьники получат плюс 10 баллов к ЕГЭ и сертификат, удостоверяющий право на управления дронами.

Давид Мурадян, победитель теоретического этапа всероссийского конкурса «Кибердром» от Орловской области: «Я научился программировать дронов, узнал основы программирования и работы с дронами, какие приложения используются для этого и языки».

Уникальность конкурса «Кибердром» заключается в том, что участники проекта в режиме реального времени получают опыт по пилотированию, программированию и развитию бортовых вычислительных систем (БВС). Это система аппаратно-программного обеспечения, предназначенная для установки на авиационные транспортные средства, ракеты-носители, разгонные блоки, космические аппараты, космические станции.