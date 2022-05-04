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14:24, 4 мая 2022 года В Орле завершился фестиваль инклюзивных спектаклей «Волшебный занавес» Фестиваль проходил в Орловском театре кукол.





В Орловском театре кукол состоялось торжественное закрытие фестиваля инклюзивных спектаклей «Волшебный занавес». В течение нескольких дней жюри отсматривало представленные работы. Были показаны 25 спектаклей из 19-ти образовательных учреждений Орловской и Курской областей. Зрители фестиваля увидели драматические, музыкальные, фольклорные и кукольные спектакли, пантомиму и театр теней. Зоя Овчинникова, член жюри фестиваля «Волшебный занавес»: «Наши дети это особые дети, это дети с ограниченными возможностями здоровья, это дети-инвалиды, важно, чтобы они почувствовали, что они такими же как все». Коллективы получили дипломы за первые места в номинациях, а Гран-при увез в Курск детский социальный театр «Мечтатели». Фестиваль сопровождала выставка члена Союза художников России Ивана Галаничева. Он живет в Санкт-Петербурге и приехал специально, чтобы поддержать юных артистов. Художник не случайно прибыл в Орел – он также был особенным ребенком, и когда-то здесь начался его творческий путь. Иван Галаничев, член Союза художников России, участник фестиваля «Волшебный занавес»: «В детстве много лежал в больницах, мне делали много операций. И в детской областной больнице меня познакомили с художниками, и меня «заразили» тем, чем я сейчас занимаюсь». Выставка Галаничева посвящена ночному Санкт-Петербургу. Ее посмотрели и дети, и взрослые, удивляясь не только мастерству художника, но и его мужеству и упорству. Он является примером и поддержкой для многих ребят, которые получили на сцене заслуженные награды за любовь к творчеству и театру.





Эва Стасюлевич





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