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14:42, 4 мая 2022 года Орловский композитор Евгений Дербенко познакомил юных читателей со своими стихами Встреча прошла в орловской библиотеке имени Пришвина.





Евгений Дербенко познакомил ребят с самыми крохотными гармошками, а его ученики показали, как могут звучать большие инструменты. Но всё же эта встреча со школьниками была посвящена не музыке, а литературе. Евгений Петрович рассказал ребятам о своей книге, читал стихи и говорил о литературе. Евгений Дербенко познакомил ребят с самыми крохотными гармошками, а его ученики показали, как могут звучать большие инструменты. Но всё же эта встреча со школьниками была посвящена не музыке, а литературе. Евгений Петрович рассказал ребятам о своей книге, читал стихи и говорил о литературе. В его поэтическом сборнике «Обновление души» есть детский раздел. Новые стихи и песни, написанные им для детей, Дербенко показывает сначала своим внучкам. Поговорили на творческом вечере о многих важных вещах - стихах, родине, дружбе, о предназначении музыканта. Композитор и поэт поделился с ребятами тем, как он относится и к книге, и к литературе. Сами ребята специально к этой встрече подготовили и прочитали стихи из сборника Дербенко. Они активно поддержали живой диалог с маэстро, который очень легко и тепло общался со школьниками на самые разные темы. А в планах у музыканта издание отдельной книги детских стихотворений. Евгений Дербенко композитор, заслуженный деятель искусств России: «Есть у меня голубая мечта выпустить книгу детских стихов. Уже набралось много стихотворений, тем более, внучки у меня растут, есть для кого писать». Презентация сборника «Обновление души», хотя он вышел из печати раньше, состоялась только сейчас. И Евгений Дербенко справедливо решил, что лучшими читателями этой книги станут школьники.





Эва Стасюлевич





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