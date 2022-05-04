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14:35, 4 мая 2022 года В Орле пройдет крестный ход в честь великомученика Георгия Победоносца Молитвенное шествие начнется в полдень 6 мая.





6 мая в Орле по благословению митрополита Орловского и Болховского Тихона пройдет крестный ход в честь великомученика Георгия Победоносца. Молитвенное шествие начнется в 12:00. От Свято-Успенского собора участники пройдут по Александровскому мосту и по улице Ленина. Завершится крестный ход у кинотеатра «Победа», где некогда стоял Георгиевский храм. В память об этом здесь установлен поклонный крест, – сообщили в Орловской митрополии.





Артём Ежаков





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