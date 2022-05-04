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16:30, 4 мая 2022 года В Орле ветеран Великой Отечественной войны из ЛНР стал гражданином Российской Федерации 98-летнему Григорию Зинченко уже вручили паспорт.





98-летний ветеран Великой Отечественной войны Григорий Зинченко, прибывший на Орловщину в качестве беженца из ЛНР, получил паспорт гражданина Российской Федерации, – сообщили в региональном УМВД. По просьбе внучки ветерана все административные процедуры были ускорены и проведены на дому. Григория Зинченко также пригласили на торжественные мероприятия по празднованию Дня Победы.



Когда началась Великая Отечественная война, уроженцу города Луганска Григорию Зинченко было 18 лет. Он работал на военном заводе и считался ценным сотрудником. Его отказывались записывать добровольцем на фронт, несмотря на неоднократные обращения в военкомат. В 1943 году настойчивого парня приняли в ряды Красной армии. За два года войны он получил несколько ранений, но возвращался в строй, дойдя до Праги и Будапешта. Награжден орденом Отечественной войны 1941 – 1945 года II степени, медалями «За отвагу» и «За взятие Будапешта».



Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области





Артём Ежаков





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