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15:30, 4 мая 2022 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Шествие героев. Орловцы готовятся к акции «Бессмертный полк».



- На Орловщине продолжают закладывать «Сады Памяти». Каждое дерево посвящено защитнику Родины.



- Юнармейцы готовятся к параду Победы.



- Творчество - без границ. В Орле подвели итоги фестиваля «Волшебный занавес».



- Мечта композитора - в стихах. Евгений Дербенко представил поэтический сборник.



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