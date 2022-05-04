Орловские юнармейцы готовятся к параду

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15:38, 4 мая 2022 года
Орловские юнармейцы готовятся к парадуУчащиеся школы №11 понесут знамя победителей смотра военно-патриотической работы. За подготовкой к параду наблюдала корреспондент ГТРК «Орел» Юлия Опанасюк.
9 мая в Орле состоится парад Победы, в котором примут участие юнармейцы и войска Орловского территориального гарнизона. Парад пройдет на площади Ленина. Среди участников парада - учащиеся школы №11. Они понесут знамя победителей смотра военно-патриотической работы. Впереди у ребят еще несколько репетиций, но уже сейчас они уверены, что в праздничный день свою почетную миссию выполнят на отлично.
Юлия Опанасюк