Главная » Новости



15:38, 4 мая 2022 года Орловские юнармейцы готовятся к параду Учащиеся школы №11 понесут знамя победителей смотра военно-патриотической работы. За подготовкой к параду наблюдала корреспондент ГТРК «Орел» Юлия Опанасюк.





9 мая в Орле состоится парад Победы, в котором примут участие юнармейцы и войска Орловского территориального гарнизона. Парад пройдет на площади Ленина. Среди участников парада - учащиеся школы №11. Они понесут знамя победителей смотра военно-патриотической работы. Впереди у ребят еще несколько репетиций, но уже сейчас они уверены, что в праздничный день свою почетную миссию выполнят на отлично.





Юлия Опанасюк





Новости СМИ2