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15:43, 4 мая 2022 года Скончалась ветеран орловского пионерского движения Зоя Измайлова Свою жизнь она посвятила работе с «тимуровцами».





4 мая на 94-м году жизни скончалась ветеран орловского пионерского и комсомольского движения Зоя Григорьевна Измайлова, – сообщили в мэрии Орла. В течение 40 лет она была внештатным методистом Дома пионеров, внештатным корреспондентом газеты «Орловский комсомолец». Свою жизнь она посвятила работе с «тимуровцами», еще в детстве вдохновившись книгой Аркадия Гайдара «Тимур и его команда».



Дети называли Зою Измайлову «Мамой тимуровцев». В послевоенные годы ребята давали платные концерты, а на собранные деньги покупали нуждающимся детям обувь, одежду, оплачивали школьные завтраки. Ее пионеры ухаживали за могилами погибших воинов на Троицком кладбище. Пример неформальной работы Зои Измайловой с детьми способствовал тому, что в нашем городе и сейчас успешно работает пионерская организация «Орлята». За героизм, мужество и патриотическое воспитание детей и молодежи Зоя Григорьевна была удостоена Международной премии Николая Островского.



Почти всю свою жизнь Зоя Измайлова боролась с болезнями. О своей непростой жизни, которую сама всё равно считала очень счастливой, она выпустила книгу «Жизнь – борьба».



Коллектив ГТРК «Орел» выражает искренние соболезнования родным и близким Зои Григорьевны Измайловой.



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Артём Ежаков





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