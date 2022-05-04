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17:10, 4 мая 2022 года В ближайшие 5 лет из аварийного жилья планируют переселить порядка четырех тысяч орловцев На это потратят свыше 3 миллиардов рублей.





К 2027 году в Орловской области из аварийного жилья планируют переселить 3 870 человек, – сообщает региональный информационный портал. Программа распространится на Орел, Ливны, Мценск, Новосильский и Малоархангельский районы. Финансирование оценивается в три миллиарда рублей.



Также в рамках госпрограммы «Обеспечение условий и формирование комфортной среды проживания в Орловской области» планируется потратить 650 миллионов рублей на улучшение качества водоснабжения. Строительство и реконструкция инфраструктурных объектов должны привести к повышению доли обеспеченного качественной питьевой водой населения минимум до 95,5%.



Фото из архива









Артём Ежаков





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