среда 4.05.2022 21:19:31 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС






Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
С чего начинается Родина
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
«Архивное дело»
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
COVID-19
Главная » Новости

17:39, 4 мая 2022 года

«Вахта Памяти-2022»: на Кривцовских высотах поисковики нашли останки пятерых красноармейцев

Вместе с орловскими отрядами работают гости из других регионов. Подробности – у корреспондента ГТРК «Орел» Антона Киселева.


Чуть больше недели поисковики из разных уголков России бороздят поля под селом Кривцово в Болховском районе - места самых ожесточенных на Орловщине битв Великой Отечественной войны. Итог - пять найденных солдат. Последнего обнаружили прямо во время съёмок нашего сюжета. И, несмотря на то, что «Костёр» работает на Кривцовских высотах уже 12 лет, а поднято за эти годы больше 3000 красноармейцев, работы здесь ещё много.

Николай Красиков, руководитель межрегионального поискового объединения «Костёр»: «Из этой деревни мы ещё в этом сезоне не уйдём. Работы здесь оказалось значительно больше, чем ожидалось ранее. В принципе, ковровую зачистку траншей мы завершили ещё в прошлом году. Сейчас начали работать на дочистку объектов, которые можно назвать белыми пятнами - то, что не имело никаких легенд, никаких привязок, но отработать необходимо».

Фактически поисковики не пропускают ни одного сантиметра земли. Подход основан на аэрофотоснимках фашистских разведчиков, сделанных в 40-х годах прошлого века. Данные сопоставляются с нынешним ландшафтом. И только после этого начинают копать. Пока ни разу не промахнулись. Новичков, кто впервые присоединился к нашим поисковикам в этой работе, такая технология очень удивила. Например, гостей из Бурятии. Дружба с ними началась чуть больше трех лет назад, когда наши парни нашли их земляка-солдата в Болховской земле. Останки в торжественной обстановки были переданы для захоронения на малой Родине погибшего. А сегодня потомки защитников здесь продолжают это важное и нужное дело.

Руслан Зайцев, руководитель военно-патриотического клуба «Соболь» (с. Бичура, Республика Бурятия): «Мы только второго мая приехали сюда и в первый же день обнаружили бойца. Какая-то просто удача. Сейчас мы продолжаем, вот уже третий день работаем плотненько».

Ещё один гость орловской «Вахты Памяти» - отряд «Дружина» из Архангельской области. Ребятам в поиске солдат пока повезло меньше. Но работа была проделана колоссальная - небольшой группой они полностью вскрыли блиндаж. Признаются, что было тяжело - и физически, и морально.

Ольга Конькова, помощник руководителя поискового отряда «Дружина» (г. Каргополь, Архангельская область): «Пока этого не увидишь и близко к этому не прикоснёшься, не совсем понимаешь всего трагизма тех дней. Поэтому обязательно, и детям в первую очередь, нужно с этим работать. Я думаю, что для себя они извлекли серьёзный урок, и по-другому начали относиться вообще к Великой Отечественной войне, и к погибшим».

Интерес молодёжи к поисковой работе наших парней означает, что есть кому передать это важное дело. Что касается найденных солдат, они будут захоронены в братской могиле Кривцовского мемориала в преддверии Дня Победы.


Антон Киселёв


 
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.