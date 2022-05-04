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17:39, 4 мая 2022 года «Вахта Памяти-2022»: на Кривцовских высотах поисковики нашли останки пятерых красноармейцев Вместе с орловскими отрядами работают гости из других регионов. Подробности – у корреспондента ГТРК «Орел» Антона Киселева.





Чуть больше недели поисковики из разных уголков России бороздят поля под селом Кривцово в Болховском районе - места самых ожесточенных на Орловщине битв Великой Отечественной войны. Итог - пять найденных солдат. Последнего обнаружили прямо во время съёмок нашего сюжета. И, несмотря на то, что «Костёр» работает на Кривцовских высотах уже 12 лет, а поднято за эти годы больше 3000 красноармейцев, работы здесь ещё много.



Николай Красиков, руководитель межрегионального поискового объединения «Костёр»: «Из этой деревни мы ещё в этом сезоне не уйдём. Работы здесь оказалось значительно больше, чем ожидалось ранее. В принципе, ковровую зачистку траншей мы завершили ещё в прошлом году. Сейчас начали работать на дочистку объектов, которые можно назвать белыми пятнами - то, что не имело никаких легенд, никаких привязок, но отработать необходимо».

Фактически поисковики не пропускают ни одного сантиметра земли. Подход основан на аэрофотоснимках фашистских разведчиков, сделанных в 40-х годах прошлого века. Данные сопоставляются с нынешним ландшафтом. И только после этого начинают копать. Пока ни разу не промахнулись. Новичков, кто впервые присоединился к нашим поисковикам в этой работе, такая технология очень удивила. Например, гостей из Бурятии. Дружба с ними началась чуть больше трех лет назад, когда наши парни нашли их земляка-солдата в Болховской земле. Останки в торжественной обстановки были переданы для захоронения на малой Родине погибшего. А сегодня потомки защитников здесь продолжают это важное и нужное дело.



Руслан Зайцев, руководитель военно-патриотического клуба «Соболь» (с. Бичура, Республика Бурятия): «Мы только второго мая приехали сюда и в первый же день обнаружили бойца. Какая-то просто удача. Сейчас мы продолжаем, вот уже третий день работаем плотненько».

Ещё один гость орловской «Вахты Памяти» - отряд «Дружина» из Архангельской области. Ребятам в поиске солдат пока повезло меньше. Но работа была проделана колоссальная - небольшой группой они полностью вскрыли блиндаж. Признаются, что было тяжело - и физически, и морально.



Ольга Конькова, помощник руководителя поискового отряда «Дружина» (г. Каргополь, Архангельская область): «Пока этого не увидишь и близко к этому не прикоснёшься, не совсем понимаешь всего трагизма тех дней. Поэтому обязательно, и детям в первую очередь, нужно с этим работать. Я думаю, что для себя они извлекли серьёзный урок, и по-другому начали относиться вообще к Великой Отечественной войне, и к погибшим».

Интерес молодёжи к поисковой работе наших парней означает, что есть кому передать это важное дело. Что касается найденных солдат, они будут захоронены в братской могиле Кривцовского мемориала в преддверии Дня Победы.





Антон Киселёв





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