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18:24, 4 мая 2022 года

На поддержку орловских фермеров в этом году выделено больше 28 млн рублей

На Орловщине продолжается реализация проекта «Агростартап».


На базе Орловского аграрного университета продолжит свою работу Школа фермеров. Об этом сообщил сегодня во время онлайн-брифинга руководитель департамента сельского хозяйства области Александр Шалимов.

Заявки для участия в проекте прислали 20 человек. Деньги получат семь победителей. Грант можно получить на любое направление сельхоздеятельности, кроме свиноводства. По информации Шалимова, среди уникальных видов для Орловщины – рыбоводство и разведение страусов.

«Школа фермера» – это федеральный образовательный проект, который реализуется на базе аграрных вузов и сельхозпредприятий. Его цель – подготовить профессиональные кадры для сельского хозяйства.

В 2021 году выпускниками первого потока стали 47 человек: 22 из них были слушателями программы, 25 защитили дипломы по программе профпереподготовки «Фермер-технолог производства и переработки продукции мелкого животноводства».

Два участника проекта, занимающихся овцеводством, впоследствии получили грант «Агростартап».

Участниками второго потока «Школы фермера» стали 25 человек, желающих создать собственное животноводческое хозяйство. Обучение велось по направлению «Молочное скотоводство», сообщает информационный портал Орловской области.


Юлия Опанасюк


 
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