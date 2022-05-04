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18:34, 4 мая 2022 года Орловское отделение Красного креста проведет благотворительную акцию для детей из ДНР и ЛНР Акцию проведут 7 мая.





Орловское отделение Красного креста приглашает орловцев присоединиться к благотворительной акции, адресованной детям из ДНР и ЛНР. Все желающие могут принести сладкие подарки. Подарки будут принимать 5 и 6 мая с 10:00 до 15:00 в помещении отделения Красного креста по адресу: г.Орел, пер.Георгиевский, дом 5.



Телефоны:



- 76 13 30, 76 41 25

- 89036381897

- 78 18 97



Акция пройдет 7 мая.









Орловское Информбюро





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