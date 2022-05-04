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18:36, 4 мая 2022 года На Орловщине ожидаются заморозки На территории региона ожидается понижение температуры до отрицательных значений в ночные часы.





По прогнозу Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 5 мая на территории области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2°С..+3°С, днем +10°С..+15°С.





Орловское Информбюро





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