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19:29, 4 мая 2022 года Георгиевскую ленту из Орла передали в Мариуполь Торжественная передача символа Победы состоялась сегодня на Привокзальной площади Орла.





На Привокзальной площади в Орле сегодня прозвучал «Победный май». Песни военных лет для орловцев исполнили муниципальный ансамбль «Славица». Одним из главных символов праздника стала 300-метровая Георгиевская лента. Ее развернули волонтеры.



Это полотно побывало в Москве, Санкт-Петербург, Благовещенске, Уфе, Твери. Его должны были пронести 9 мая на открытии шествия Бессмертного полка в Орле, но от всероссийской общественной организации «Боевого братства» поступила просьба передать этот символ победы в Мариуполь, чтобы жители Донбасса встретили праздник с этим символом Победы.



Почетными гостями сегодня стали байкеры мотоклуба «Ночные волки». Они посетили Орловщину в рамках пробега «Дороги Победы».





Елизавета Капырина





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