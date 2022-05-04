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19:29, 4 мая 2022 года

Георгиевскую ленту из Орла передали в Мариуполь

Торжественная передача символа Победы состоялась сегодня на Привокзальной площади Орла.


На Привокзальной площади в Орле сегодня прозвучал «Победный май». Песни военных лет для орловцев исполнили муниципальный ансамбль «Славица». Одним из главных символов праздника стала 300-метровая Георгиевская лента. Ее развернули волонтеры.

Это полотно побывало в Москве, Санкт-Петербург, Благовещенске, Уфе, Твери. Его должны были пронести 9 мая на открытии шествия Бессмертного полка в Орле, но от всероссийской общественной организации «Боевого братства» поступила просьба передать этот символ победы в Мариуполь, чтобы жители Донбасса встретили праздник с этим символом Победы.

Почетными гостями сегодня стали байкеры мотоклуба «Ночные волки». Они посетили Орловщину в рамках пробега «Дороги Победы».


Елизавета Капырина


 
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