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21:40, 4 мая 2022 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- «Вахта Памяти-2022»: на Кривцовских высотах поисковики нашли останки пятерых красноармейцев. Вместе с орловскими отрядами работают гости из других регионов.



- Орел готовится к шествию Бессмертного полка. Еще есть время оформить портрет героя. Это можно сделать бесплатно в любом отделении МФЦ.



- Георгиевскую ленту из Орла передали в Мариуполь. Торжественная передача символа Победы состоялась сегодня на Привокзальной площади Орла.



- На поддержку орловских фермеров в этом году выделено больше 28 млн рублей. На Орловщине продолжается реализация проекта «Агростартап».



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