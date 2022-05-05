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9:15, 5 мая 2022 года В Орловской области традиционно организуют летнюю подработку для подростков Департамент труда и занятости готов создать 2,8 тыс. вакансий.





Летом в Орловской области планируется временно трудоустроить 2,8 тыс. подростков, – заявила сегодня в ходе аппаратного совещания глава профильного департамента Ирина Гаврилина. Им предложат заработать за благоустройство и озеленение, уход за местами захоронений защитников Отечества, мелкие подсобные работы, помощь продавцам и поварам, заготовку сельхозпродукции, работу по оформлению и учету документов.



Кроме заработной платы от работодателя подростки традиционно получат материальную помощь из областного бюджета – 1,5 тыс. рублей в месяц.





Артём Ежаков





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