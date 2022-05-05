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11:05, 5 мая 2022 года В Орловской области за попытку сбыта особо крупного объема наркотиков осудят уральца Полицейским удалось изъять из незаконного оборота около двух килограммов «синтетики».





Глазуновский районный суд приступает к рассмотрению уголовного дела в отношении жителя Свердловской области, обвиняемого в групповом покушении на особо крупное распространение синтетического наркотика. Как сообщили в региональной прокуратуре, в январе мужчина получил от сообщников информацию об оптовом тайнике с запрещенным веществом на территории Орловщины. Забрав оттуда около двух килограммов «зелья», мужчина должен был перевезти его до точки сбыта, но был задержан оперативниками. Как добавили в ведомстве, уголовное дело в отношении подельников обвиняемого выделено в отдельное производство.





Артём Ежаков





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