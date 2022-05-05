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11:20, 5 мая 2022 года 54 жителя Орловской области накануне заболели COVID-19 Лечение в стационаре потребовалось 28 пациентам.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 5 мая, за последние сутки в Орловской области выявлено 54 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, госпитализированы 28 человек.



Болезнь победил еще 121 житель региона. Скончался один пациент. Всего с начала пандемии в области умерло 1 907 человек.





Артём Ежаков





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