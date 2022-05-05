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12:35, 5 мая 2022 года

На Орловщине завершается создание селекционного и семеноводческого центра

Он создается АО «Щелково Агрохим».


АО «Щелково Агрохим» завершает создание селекционного и семеноводческого центра зерновых и бобовых культур в Орловской области, – сообщает региональный информационный портал, ссылаясь на главу профильного департамента Александра Шалимова. По его словам, данный проект позволит региону сделать решительный шаг в импортозамещении семенного материала – «ОПХ Орловское» будет производить семена высоких репродукций новых сортов озимой пшеницы и сои.

Всего в регионе действуют 9 сертифицированных семеноводческих хозяйств, занимающихся селекцией и семеноводством зерновых, зернобобовых, крупяных и масличных культур, а также картофеля.


Артём Ежаков


 
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