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11:40, 5 мая 2022 года В Орловской области завершилось половодье Об этом сообщили в ГУ МЧС России.





ГУ МЧС России по Орловской области со ссылкой на данные местного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает, что весеннее половодье на реках региона окончено. Гидрологическая обстановка нормализовалась. Уровни воды в реках приняли меженное состояние.





Артём Ежаков





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